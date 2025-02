FORZANO LA PORTA E LO TROVANO MORTO IN CASA

L’hanno trovato senza vita, in casa. Aveva 85annj e, non vedendolo, i vicini di casa hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto forzare la porta della sua abitazione a Villa Tofo di Torricella, scoprendo l’ avvenuto decesso, dovuto a cause naturali.