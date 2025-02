MALTEMPO / CROLLA MURO DI CONTENIMENTO DI UNA SCARPATA

I vigili del fuoco di Nereto si sono recati a Sant'Omero per effettuare un intervento di messa in sicurezza del muro in blocchi di cemento a secco per il contenimento di una scarpata del giardino di un condominio. Al momento sono stati eseguiti 25 interventi e ne restano da effettuare altri 15 circa.

Per fornire una efficace risposta all'emergenza locale in atto sono stati impegnati tutti i vigili del fuoco in servizio operativo, sia della sede centrale che dei distaccamenti di Roseto degli Abruzzi e Nereto e sono stati richiamati in servizio alcuni vigili del fuoco in turno libero.