LATITANTE INTERNAZIONALE IN FUGA CON TRE DEI SUOI NOVE FIGLI SI NASCONDEVA SULLA COSTA TERAMANA

Una donna di nazionalità ceca, destinataria di un mandato di arresto europeo per una serie di truffe commesse nel suo Paese e condannata a otto anni di reclusione, è stata arrestata ad Alba Adriatica. La latitante aveva tentato di nascondersi in un albergo lungo la costa marchigiana prima di fuggire nel Teramano portando con sé tre dei suoi nove figli.

Le autorità della Repubblica Ceca avevano lanciato un allarme urgente, sottolineando il pericolo per l’incolumità dei minori, due bambini di otto e dieci anni e una bambina di tre anni, quest’ultima segnalata come “minore scomparsa in grave pericolo”. Attraverso servizi di osservazione e appostamenti continui, la polizia ha identificato il B&B in cui la donna aveva tentato di nascondersi e ha proceduto con l’arresto. I tre bambini sono stati immediatamente affidati a una comunità educativa della provincia di Teramo, mentre la Procura presso il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha avviato tutte le procedure necessarie per garantire la loro sicurezza.