FURTI A RAFFICA DI AUTO NEL PARCHEGGIO DEL GRANDE CENTRO COMMERCIALE

C’è chi va al centro commerciale per fare spese e chi… la “spesa” la fa in parcheggio, rubando le auto dei clienti. E’ successo più volte in pochi giorni, con la sparizione di tre Fiat 500 e una Panda. Teatro dei furti d’auto, che sarebbero stati portati a termine da una banda ben organizzata, è stato il parcheggio del Megalò, il grande centro commerciale abruzzese. I ladri agirebbero con dei “jammer”, dispositivi che a distanza bloccano i segnali dei telecomandi. Il proprietario dell’auto si allontana convinto di aver chiuso l’auto e inserito l’antifurto, mentre la macchina è aperta. Con le centraline clonate, poi, metterla in moto è un gioco da ragazzi per i ladri. Nei prati intorno al Megalò, di queste centraline ne sono state recuperate una mezza dozzina.