SI SCHIANTA CON L’AUTO CONTRO IL CASELLO DELL’A14 A ROSETO

È successo tutto in un attimo: mentre si avvicinava al casello di Roseto, ha perso il controllo dell’auto, per un malore e forse per un attimo di distrazione e si è schiantato contro una delle protezioni laterali. Impatto violentissimo, auto semidistrutta, ma fortunatamente solo leggere conseguenze fisiche per il 75enne di Roseto che era alla guida, soccorso e portato all’ospedale di Giulianova per accertamenti. Traffico in uscita parzialmente limitato per circa un’ora, ma poi tutto è tornato alla normalità.

foto d'archivio