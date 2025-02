ESCE PER ANDARE ALL’IKEA E MUORE FINENDO FUORISTRADA

Era uscita per andare all’Ikea, ma non è più tornata a casa. L’hanno trovata oggi, nella sua auto finita in un canalone. Morta. Aveva solo 26 anni. Erano stati i genitori, ieri sera, a denunciarne la scomparsa e subito erano scattate le ricerche, ma che potesse essersi verificata una tragedia è stato il primo timore di tutti, visto che non era mai successo che la ragazza non avvertisse dei suoi ritardi. Soltanto oggi, dopo attente ricerche, l’auto è stata individuata fuori strada nella zona di Dragonara. Sul posto, una volta rinvenuta l’auto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e i soccorritori del 118.