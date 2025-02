GUIDAVA DROGATO MA RIFIUTA I TEST, 25ENNE PERDE LA PATENTE

Nella notte tra sabato e domenica, i militari della Stazione di Castelnuovo Vomano hanno denunciato un 25enne italiano per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. Il giovane, fermato nel centro abitato intorno all’una di notte, è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica e ha opposto un netto rifiuto ai test previsti dalla legge. Come conseguenza, i Carabinieri hanno provveduto al ritiro immediato della patente di guida e l’autovettura è stata affidata a una persona di fiducia.