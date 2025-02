UBRIACO ALLA GUIDA ALLE DUE DI NOTTE, AUTO CONFISCATA E PATENTE RITIRATA

A Roseto degli Abruzzi,, i Carabinieri hanno fermato un 33enne italiano alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo, controllato dopo le due di notte, è risultato positivo al test con un tasso alcolemico superiore a 2 g/l in entrambe le prove effettuate con l’etilometro in dotazione. La patente di guida è stata immediatamente ritirata e l’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.