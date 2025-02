MUORE DI COLPO A 24 ANNI MENTRE GUARDA SANREMO CON GLI AMICI

Prima un mal di testa, che si faceva sempre più forte, poi un malore e, in un attimo, la tragedia. Stava guardando la finale di Sanremo con gli amici, Igor Menegazzi, 24enne di Pescara. Un ragazzo solare, gioviale, sempre gentile e ben disposto verso gli altri, amato da tutti, che studiava a Pescara e che, nel suo alloggio da studente, aveva invitato la sua ragazza e qualche amico per seguire le ultime battute del festival. Dopo il malore, i soccorsi chiamati dagli amici hanno tentato ogni strada per rianimarlo, ma senza riuscirci purtroppo. La notizia della sua morte, dovuta probabilmente ad un aneurisma cerebrale, ha sconvolto due comunità, sia quella dei suoi amici pescaresi, sia quella di Anversa degli Abruzzi, il paese del quale era originario e nel cimitero del quale risposerà. Il magistrato al momento non ha disposto l’autopsia, quindi nella giornata di oggi dovrebbe essere decisa la data dei funerali.