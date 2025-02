“ELLY VIENI A VEDERE LE SCUOLE MAI RICOSTRUITE A TERAMO”, LA MARRONI INVITA LA SEGRETARIA PD

Apprendiamo che oggi la Segretaria nazionale del Partito Democratico farà una visita ispettiva alle scuole del Comune di L’Aquila, per sincerarsi dello stato della ricostruzione, anche all’esito dello scontro politico fra maggioranza e opposizione in merito alla sicurezza degli edifici scolastici aquilani e dei relativi indici di vulnerabilità sismica.

A tale proposito, dato che non dubitiamo dell’onestà intellettuale di Elly Schlein e nemmeno reputiamo che la visita sia un atto strumentale di mera contrapposizione all’Amministrazione di centrodestra che guida la città Capoluogo di Regione, ci permettiamo di formulare l’invito a voler visitare anche le scuole del Comune di Teramo, così da rendersi conto comparativamente dello stato dei cantieri e dei lavori, in special modo rispetto agli altri Comuni del cratere sismico del 2016-2017.

Infatti, mentre il terremoto del 2009 ha praticamente devastato l’intero patrimonio immobiliare aquilano, quello del 2016-2017 halambito marginalmente il territorio comunale di Teramo, pur minando la sicurezza degli edifici pubblici, primi fra i quali le scuole.

Purtroppo, dopo ben 8 anni da quegli eventi e pur in presenza di finanziamenti integrali da parte dello Stato italiano per le complete riqualificazioni scolastiche, ancora nulla è stato restituito alla città, permanendo tutti gli indici di vulnerabilità che sanciscono l’assenza di sicurezza di pressoché tutte le scuole comunali.

Sono pertanto a chiedere pubblicamente che la Schlein, dopo L’Aquila, venga anche a Teramo e solleciti pure le procedure di riqualificazione delle scuole aprutine, perché la sicurezza è un valore che dev’essere declinato in egual modo per tutti, non esistendo cittadini di serie A e di serie B, meno che mai se si tratta di ragazzi in età scolare che rappresentano il futuro della nostra società.

​Il Consigliere Comunale

​F.to Maria Cristina MARRONI