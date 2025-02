CHIUDE AL TRAFFICO IL PONTE SUL FIUME SALINELLO VERSO VILLA PASSO

Dal 20 febbraio e dalle ore 10 sarà interdetto al traffico il ponte sul fiume Salinello che attraversa la provinciale 14 nel Comune di Civitella del Tronto e che collega il comune alla frazione di Villa Passo proseguendo fino all'innesto della statale 81.



Si tratta di una chiusura precauzionale in attesa di più approfondite indagini. Il ponte era destinatario di un finanziamento sisma di 4.438.500,00 in seguito al terremoto del 2016, finanziamento ricompreso negli interventi del quarto Piano stralcio Anas e classificato con priorità 4.



Il 29 gennaio scorso però, la stessa Anas in una comunicazione alla Provincia rivela che in seguito agli approfondimenti progettuali è stato constatato “un elevato stato di degrado del ponte, tale da apparire poco efficace e non risolutivo un semplice intervento di ripristino e messa in sicurezza” .



Quindi è già stato concordato con il Commissario straordinario Sisma 2016 di aumentare il finanziamento a 10 milioni di euro in maniera da garantire un intervento risolutivo rispetto alle criticità strutturali. Nel frattempo, vanno compiute accurate indagini per verificare con puntualità l’evoluzione dei danni considerato che già dal 2017 era fatto divieto di transito ai veicoli di peso superiore alle 10 tonnellate.



Considerate queste nuove circostanze, quindi, a garanzia della pubblica incolumità, la Provincia ha pubblicato oggi un’ordinanza di chiusura che entrerà in vigore da giovedì 20 febbraio.