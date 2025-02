LUTTO / ADDIO A PASQUALE GAMBACORTA, ARCHITETTO E SIGNORE DI STILE



Signore nei modi e nei fatti, elegante per vocazione familiare, persona di garbo vero, Pasquale Gambacorta si è spento all’improvviso all’età di 81 anni. Architetto di talento, ha profuso nella sua attività professionale ogni energia nel tentativo di fare della nostra Teramo una città più bella. Sia nell’attività privata, sia in quella pubblica da dirigente comunale, ha sempre fatto sua quella sana passione per il bello urbanistico, che aveva ereditato dal padre Carino, indimenticabile Sindaco della Teramo che si apriva al Mondo con la fierezza della sua unicità.

Fratello del professor Guido, al quale va l’affettuoso abbraccio della nostra redazione, così come ai figli, ai nipoti e a tutti gli altri parenti colpiti da questo lutto improvviso. Pasquale Gambacorta lascia un segno di stile che Teramo non dimenticherà.

La salma è stata composta nella camera ardente allestita dalla casa funeraria Carlo Petrucci a Villa Pavone. Il rito funebre sarò celebrato domani, martedì 18 febbraio alle 15, nella chiesa dello Spirito Santo.