CHIUSURA DEI SERBATOI DELLA RUZZO RETI, ECCO DOVE E QUANDO

Per permettere un maggior recupero delle riserve di alta quota, necessarie a garantire il fabbisogno dei comuni serviti dalla Ruzzo Reti, si eseguirร una ๐œ๐ก๐ข๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐š ๐๐ž๐ข ๐ฌ๐ž๐ซ๐›๐š๐ญ๐จ๐ข ๐œ๐จ๐ง ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ซ๐ฎ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐ฌ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ณ๐ข๐จ ๐ข๐๐ซ๐ข๐œ๐จ dalle 22 alle 6 del giorno successivo, nei giorni 19 e 20 febbraio 2025.

Il 21 febbraio 2025 la chiusura sarร posticipata a mezzanotte e la riapertura sarร eseguita sempre alle 6 del giorno successivo.

Ecco i comuni e le localitร interessati alla chiusura dei serbatoi:

โ€ขโ โ Comune di Campli - intero territorio,

โ€ขโ โ Comune di Colledara - intero territorio,

โ€ขโ โ Comune di Isola del Gran Sasso - Isola capoluogo, Cesa di Francia, Fano a Corno e Cerchiara,

โ€ขโ โ Comune di Montorio al Vomano - intero territorio,

โ€ขโ โ Comune di Santโ€™Omero - intero territorio ad esclusione del presidio ospedaliero,

โ€ขโ โ Comune di Tossicia - intero territorio.

Gli orari indicati si riferiscono allโ€™inizio e alla fine delle manovre; pertanto, lโ€™interruzione ed il ripristino dellโ€™erogazione idrica effettiva potrร subire delle variazioni in anticipo e/o ritardo rispetto allโ€™orario indicato, soprattutto per le utenze idraulicamente piรน sfavorite ed in funzione della capacitร di compenso dei singoli serbatoi.