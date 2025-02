INQUIETANTE CARTELLO DAVANTI AD UNA SCUOLA TERAMANA.. COS’È?

Magari è solo uno scherzo. Magari è solo una bischerata di Carnevale. Magari non è neanche una cosa di cui preoccuparsi. O magari no. Questo avviso, affisso su un palo davanti alla Molinari, cioè alla sede di un Polo scolastico, è comunque inquietante, nei termini e nei cattivo pensieri che evoca. C’è scritto: “CERCASI AIUTANTE - CANDIDATI PER AIUTARMI SE LO FARAI TI PAGHERÒ IN CARAMELLE DI OGNI TIPO SOLO DAI 8 AI 12 ANNI OGNI SABATO E DOMENICA VIENI PER IL COLOQUIO CI VEDIAMO A VILLA PAVONE CASA 56”. Ripetiamo, magari è solo uno scherzo …magari.