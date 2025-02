VIDEO / CALICI E SPICCHI AL DI POPPA, SFIDA TRA I MAESTRI DELLA PIZZA CERCANDO ABBINAMENTI DEL FUTURO

Definirlo “iniziativa” sarebbe riduttivo. Definirlo “evento” sarebbe limitativo. Definirlo “concorso” sarebbe giusto ma incompleto, perché "Calici e spicchi: abbinamenti di gusto" la splendida idea dell’Alberghiero Di Poppa è molto di più. È una finestra spalancata sul futuro. La scuola della preside Provvisiero, col suo staff, ha infatti spalancato le porte al vento nuovo. Il concorso ha visto gli studenti del settore enogastronomia affiancare alcuni tra i migliori pizzaioli del territorio nella realizzazione di sette pizze signature, mentre gli studenti di sala sono stati protagonisti nell'ideazione di sette bevande analcoliche o a basso tenore alcolico da proporre in abbinamento.



L’obiettivo del concorso non era mettere in competizione le pizze e i pizzaioli, tutti bravissimi e notissimi, ma realizzare bevande innovative, di qualità, che al tempo stesso possano assicurare di non incorrere nelle sanzioni previste dal nuovo codice della strada. Durante l'evento, celebrato con una degustazione inebriante, il mondo della pizza e il settore beverage si sono aperti al confronto su creatività, innovazione, conoscenza della tradizione, abilità tecniche, sostenibilità e salute, allergie e intolleranze alimentari. Il tutto nell'ottica di garantire formazione e crescita professionale agli studenti.





A guidare la competente giuria, il mitico Don Franchino. I premiati sono stati Marco Ausilio per la migliore tecnica e Asia Massimi per il migliore abbinamento con il cocktail preparato per le pizze della pizzeria Fratelli Di Giovannantonio, composto da 1 cl di sciroppopassion fruit, 1 cl di liquore al peperoncino, 1 cl di sciroppo Spicy Pepper, 2 cl di succo di limone e 7 cl di Franciacorta.