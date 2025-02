INTERESSANTE SEMINARIO DEL LIONS SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Si è svolto presso il Liceo Artistico di Teramo un seminario di grande interesse e partecipazione, incentrato sulla sostenibilità ambientale. L'incontro ha visto come relatore l'Arch. Franco Esposito, Past District Governor del Lions Club Teramo, che ha affrontato il tema "Equilibrio difficile: Natura crea. Uomo distrugge." L'evento si inserisce nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro dedicato all’ambiente, che coinvolge una classe del Liceo Artistico con tutor la prof. Giuseppina Lolli. Il Dirigente Scolastico reggente del Liceo Artistico Maria Letizia Fatigati ha lodato l'iniziativa e la condivisione del progetto avente come fine comune la sensibilizzazione dei giovani sul valore della tutela ambientale e la promozione della diffusione di una maggiore consapevolezza ecologica soprattutto tra le nuove generazioni. Il Lions Club Teramo, attraverso il suo Presidente Agostino Ballone, ha espresso gratitudine alla Prof.ssa Maria Letizia Fatigati, Dirigente Scolastica in reggenza del Liceo Delfico-Montauti, per aver reso possibile il progetto di alternanza. Un aspetto significativo del progetto è dato dal fattivo coinvolgimento degli studenti nella creazione di elaborati pittorici di educazione ambientale, destinati ai bambini di una scuola primaria di Teramo, con l'intento di trasmettere loro i valori della sostenibilità fin dalla giovane età. L'iniziativa ha rappresentato un'importante occasione di crescita e di confronto per gli studenti, sottolineando il ruolo attivo che la scuola può svolgere nella promozione di una cultura del rispetto dell’ambiente e della responsabilità verso il futuro del pianeta.