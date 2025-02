MORI' FOLGORATO SUL TRALICCIO, PRIMA CONDANNA PER UNO DEI DUE COLLEGHI

Per la morte di Gianluigi Ragni, 26enne di Campli folgorato mentre lavorava su un traliccio, il Gup Marco Procaccini ha deciso la condanna, per Alessandro Di Francesco che ha patteggiato la pena a 2 anni di reclusione, pena sospesa, mentre Mario Di Marco è stato rinviato a giudizio, con l'accusa di omicidio colposo. Ragni morì la mattina del 25 settembre del 2023, perchè, secondo la ricostruzione della Procura, il responsabile dell'impianto Alessandro Di Francesco aveva passato a Mario Di Marco il piano di lavoro riguardante l'intervento da eseguire su un traliccio della linea di media tensione tra Travazzano e Valle San Giovanni, ma con la previsione del distacco che non avvenne.

Ragni salì a 14 metri sul traliccio e venne colpito da una scarica di corrente elettrica mortale.