BIMBA DI SEI ANNI CADE DALLA SEGGIOVIA DAVANTI AGLI OCCHI DELLA MADRE

Stavano raggiungendo il punto di discesa dalla seggiovia, con i loro snowboard, pronte a vivere una bella giornata sulle nevi di Passolanciano, quando all’improvviso la sbarra di protezione si è alzata, e la mamma trentenne ha visto sua figlia di sei anni cadere nel vuoto. Attimi di paura, se non di vero e proprio terrore, con la madre che continuava a salire, senza poter raggiungere la piccola. A soccorrere la bimba, caduta per oltre tre metri, sono stati altri sciatori, trovandola miracolosamente illesa. Poi sono arrivati i forestali sciatori di Lettomanoppello e il personale della Croce Rossa che l'ha trasportata in ambulanza all'ospedale di Pescara, ma solo per accertamenti. La piccola ha battuto le gambe, ma grazie alla neve non ha riportato traumi.