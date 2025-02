A 14 CHIUSA TRA ATRI E PESCARA NORD, SI PREVEDONO DISAGI

Notte di disagio per chi viaggia in autostrada. Sull'A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezioni e manutenzione impianti delle gallerie Colle Pino, Solagne e Fonte da Capo, dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani, giovedì 20 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord Città Sant'Angelo, in entrambe le direzioni - Bari e Ancona/Bologna. In alternativa, la società concessionaria consiglia i seguenti itinerari. Verso Bari: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire per SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 a Pescara nord Città Sant'Angelo; -verso Ancona/Bologna: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord Città Sant'Angelo, seguire per SS16 Adriatica verso Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Atri Pineto.Di conseguenza, non saranno accessibili le aree di servizio Torre Cerrano ovest e Torre Cerrano est, situate in questo tratto autostradale, rispettivamente verso Bari e in direzione di Ancona/Bologna. Autostrade per l'Italia comunica che è stato necessario interdire preventivamente la sosta all'interno di queste aree di servizio. Sempre Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione di un cavalcavia, dalle 23 di domani 20 alle 4 di venerdì 21 febbraio, sarà chiusa la stazione di Pescara sud, in uscita per chi proviene da Bari. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Ortona