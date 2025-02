I LETTORI CI SCRIVONO/ LA FERMATA DEL BUS SCOMPARE E COMINCIA LA FIERA DELLO SCARICABARILE

Buongiorno, scrivo a voi perchè siete l'eco del cittadino.

Vi riassumo in breve la mia storia;

la mia compagna lavora alla fabbrica di Roma Pelletterie presso la zona industriale di floriano di Campli, non essendo automunita va a lavorare tutti i giorni con il pullman, pullman che parte da teramo direzione Garrufo, pullman che si ferma a circa 600/700 metri dal luogo di lavoro. Ieri mi chiama incavolata nera dicendomi che dal nulla le hanno soppresso la fermata del pullman e che l'unica rimasta era a circa 1.5km ossia 40' a piedi, camminando in mezzo alla strada e con il rischio di venire investita.

Allora chiedo info a un amico che lavorava in Baltour e mi spiega che la decisione è stata presa dall'ingegner Core, motivando la scelta con "perchè fermata ricadente in piena rotonda", giustamente direi, ma visto che in Italia i vari settori non comunicano tra loro, la rotonda è stata costruita in un secondo momento. Ora lei informandosi anche con i poveri autisti non le hanno saputo dare spiegazioni, e si ritrova con un pullman che non sa dove ferma per andare e per ritornare a Teramo. Visto che questo caso ha già un precedente simile con una fermata presso la Traversa di Campli, dove cittadini tramite il comune avevano ricevuto una fermata leggermente decentrata rispetto la precedente. Allora decido di prendere iniziativa e chiamo il comune di Campli nell'ufficio preposto, chiamo e mi dicono che loro non se ne occupano e di andare in Provincia, allora esco e passo in Provincia, alla richiesta di informazioni vengo rimbalzato agli uffici della prefettura e nello specifico presso l'ingegner Gino Quaranta. Chiedo allo sportello e giustamente non era in ufficio, alchè chiedo all'ufficio limitrofo e teoria dell'assurdo mi rimandano al comune di Teramo, cosa che c'entra meno di 0 con questa storia. Quindi ricapitolando la mia compagna ora non sa come andare a lavoro non essendo automunita e come sempre chi di dovere non sa mai niente. Scrivo a voi in modo da poter fare eco a questa storia assurda, dato che oltre lei anche altre persone hanno lo stesso problema e non hanno risposte forse tramite voi "chi di dovere" leggerà e forse si mobiliterà in tempi celeri per l'inserimento di una fermata nuova. Grazie in anticipo.