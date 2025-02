RITROVATA MORTA UNA DONNA SULLA SPIAGGIA

Ritrovata donna di età ancora da accertare sul lungomare tra Pescara e Montesilvano, nei pressi dello stabilimento Pepito Beach. Sul posto ci sono gli uomini della Guardia Costiera e gli agenti di Polizia. La donna indossava abiti da jogging.

La segnalazione di un cadavere sulla spiaggia di Pescara risale a questa mattina, mercoledì 19 febbraio 2025. L’allarme è stato dato da un passante che ha notato il corpo sul bagnasciuga. Sul posto sono subito giunti gli agenti della Polizia e gli uomini della Guardia costiera che stanno lavorando per cercare indizi utili alla ricostruzione di quanto accaduto.

Da una prima ispezione cadaverica il corpo della donna, apparentemente di mezza età, non sembrerebbe essere stato restituito dal mare: per questo si esclude l’ipotesi di una morte per annegamento.

FOTO: repertorio