GIORNATA DELLA LEGALITA', AD ATRI ARRIVA PIETRO GRASSO

Giornata della Legalità con Pietro Grasso venerdì 21 febbraio alle ore 11 nel teatro comunale di Atri. L’ex procuratore nazionale antimafia ed emerito presidente del Senato, incontrerà gli studenti delle scuole superiori Zoli e Illuminati e agli alunni dell’istituto comprensivo nel quadro dei workshop del progetto Abruzzo Giovani Digital Media organizzato dalla Regione Abruzzo con il coordinamento dei comuni di Atri e Silvi e l’associazione culturale Atri per Atri. Grasso ricorderà i due amici Giovanni Falcone e Poalo Borsellino grazie alla Fondazione Scintille di Futuro da egli presieduta che si occupa di sensibilizzare le nuove generazioni nella lotta alla mafia e alla criminalità declinata in ogni forma. Il ricco calendario del progetto, che ha visto la presenza di illustri personaggi del giornalismo della carta stampata, della tv e della radio, proseguirà con altre sessioni di grande spessore con i prossimi relatori tra cui Maurizio Colleluori di Google il 28 febbraio, il direttore del quotidiano “Il Centro” Luca Telese in programma il 7 marzo, Vincenzo Schettini, docente di fisica e autore di pubblicazioni di grande successo il 14 marzo, Roger Abravanel emerito direttore di McKinsey che tratterà il tema del cambiamento climatico il 21 marzo e Patrick Nofler esperto in progetti digitali.