MARRONI: «INACCETTABILE LA "DOPPIA MORALE" DEL PD QUANDO E' IN GIOCO LA SICUREZZA DEI NOSTRI FIGLI»





Dispiace che il Partito Democratico si senta piccato, ma evidentemente ho toccato un nervo scoperto, quello della doppia morale: dove il PD governa va tutto bene, dove invece è all’opposizione va tutto male. Purtroppo questa distinzione manichea non solo non è reale, ma è vero l’esatto contrario. E vengo al merito della questione.

1) Il PD di Teramo sostiene che “gli eventi sismici di L’Aquila sono del 2009, quelli di Teramo del 2016/2017”. Sembra un’affermazione oggettiva, ma non lo è: a L’Aquila è stata rasa al suolo la città, mentre a Teramo il terremoto ha provocato danni agli immobili che al confronto sono enormemente minori.

2) Il PD di Teramo sostiene che “a L’Aquila si è ritenuto per lo più di spostare le Scuole fuori dal centro, a Teramo l’Amministrazione comunale ha deciso di ricostruire le Scuole in centro, lì dove erano”. Sembrerebbero decisioni politiche discrezionali, ma non è così: a L’Aquila con la città distrutta si è stati costretti emergenzialmente a costruire edifici sostitutivi laddove fisicamente possibile, mentre a Teramo solo 2 scuole su 33 di proprietà comunale sono state evacuate, per cui non vi era necessità di una massiccia dislocazione, bensì soltanto di svolgere sollecitamente gli appalti per la riqualificazione delle scuole.

3) Il PD di Teramo sostiene che vi siano “distanze temporali importanti nella normativa di riferimento, come è normale che sia, per gli interventi sulle Scuole delle due Città” e, a tale proposito, richiama “le Ordinanze speciali dell’allora Commissario Legnini”, che è uno dei maggiori esponenti nazionali del PD, entrambe emanate nel 2021. Pertanto, il PD sostiene che l’Amministrazione comunale di Teramo non sia colpevole di ritardi.

Anche a questo proposito, dispiace che manchi l’onestà intellettuale per dire la verità, la quale si apprende proprio dalla lettura delle Ordinanze di Legnini, laddove è esplicitamente indicato che i lavori di riqualificazione degli edifici del Comune di Teramo avrebbero dovuto concludersi entro il mese di maggio 2023, cioè a dire ben due anni or sono.

Infatti, l’Ordinanza speciale n. 6 del 06.05.2021 (denominata “Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo”) prevede poteri eccezionali in capo al soggetto attuatore – individuato nel Comune di Teramo – finalizzati alla “riduzione dei tempi previsti per il completamento delle opere ed il ripristino della loro funzionalità per la città”, con riferimento a sette immobili pubblici strategici che sono la sede storica del Municipio in Piazza Orsini e le sei scuole seguenti, per le quali è stato fissato nella medesima Ordinanza speciale un dettagliato cronoprogrammacome sotto riprodotto:



