ALBERO PERICOLANTE IN VIA IV NOVEMBRE, INTERVIENE IL COMUNE

E' dovuto intervenire stasera, il vigile ecologico Calvarese insieme all'assessore Mimmo Sbraccia per abbattere un albero pericolante in via IV novembre a Teramo. A segnalare l'intervento i cittadini della zona che hanno notato la pericolosità dell'albero con conseguente instabilità.