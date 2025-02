TORNANO I LADRI A VILLA MOSCA, IN VIA DELLA RESISTENZA E IN VIA AURINI

Ladri in azione a Villa Mosca e torna la paura. La pattuglia della Polizia intervenuta, ieri, in due vie del quartiere ne ha riscontrati due di furti: uno uno in via della Resistenza ed un altro in via Aurini. I ladri si sono introdotti nelle case dopo aver rotto i vetri delle finestre (come riportato in queste foto che pubblichiamo) e potando via oro e denaro trovato in giro per casa, almeno da una prima vista. I titolari presenteranno oggi regolare denuncia alla Polizia ovviamente, per ora, contro ignoiti con l'inventario degli oggetti portati via nel pomeriggio di ieri. Per identificarli saranno visionate le diverse telecamere che ricadono in queste due vie e che furono installate dal Comune.