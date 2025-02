I LETTORI CI SCRIVONO/ " RIDATECI GLI ALPINI"

Gentile redazione,

Il nuovo scenario geopolitico impresso dalla politica di Trump rivela un’Europa indifesa e con un’esecito numericamente insufficiente a difendersi da solo nei nuovi scenari mondiali che si vanno a delineare. La strategia militare scaturita dalla fine della guerra fredda ha preferito un esercito snello fatto da professionisti che avvrebbe agito in scenari internazionali più come portatore di pace che come forza di deterrenza. Decisione che portò , nonostante il capo delle forze armate fosse di Teramo e non di Ascoli , alla soppressione della nostra caserma degli alpini ma non del Car di Ascoli, soppressione della caserma che iniziò quel declino della città divenuta poi nel giro di pochi anni Cimiteramo. Dagli sviluppi della guerra in Ucraina possiamo dire che Questo mondo non esiste più , che anche l’Europa dovrà avere un suo esercito che abbia una forza deterrente e si dovrà per forza ritornare alla leva obbligatoria sé non come in Israele trasformarsi in uno stato di guerrieri che ogni tot anni devono fare Car e addestramento per mantenere i riservisti pronti in caso di guerra.

In questo scenario gli enti del territorio devono iniziare una battaglia per ottenere che torni in città , iniziare da subito una campagna di pressione che non ci faccia sfuggire questa ennesima occasione.

Eugenio DI Giuseppe