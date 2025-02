UN ANNO DI POLIZIA LOCALE: OLTRE 14MILA VERBALI, UN MILIONE DI EURO IN MULTE

La Polizia Locale di Teramo, nel corso dell’anno 2024, ha svolto un'intensa attività

volta a garantire il controllo del territorio, evidenziando impegno costante degli

operatori nel garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità.

Facendo riferimento agli obiettivi istituzionali, nonché al programma approvato

nella relazione previsionale e programmatica del Comune di Teramo, stante alle

attribuzioni che la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale n. 65 del

1986 e la legge regionale Abruzzo n. 42 del 20 novembre 2013, conferiscono ai

Corpi di Polizia Municipale, il Comandante, dott. Franco Zaina, coadiuvato da n. 1

Vice Comandante, 24 istruttori di vigilanza, n. 2 istruttori amministrativi, e n. 1

operatore di servizi ausiliari e di supporto, ha adempiuto a tutti i compiti d’istituto.

In particolare, come da programma, si è garantita un’azione generale di vigilanza

e controllo in tutti i settori di competenza.

Nell’ambito delle attività, si è data priorità alla sicurezza stradale a tutela delle

categorie protette e dei pedoni: sono state accertate 47 soste abusive sugli spazi

riservati agli invalidi, 61 sui marciapiedi, 44 sugli attraversamenti pedonali, 86 sui

passaggi pedonali, 6 per non aver lasciato spazio sufficiente ai pedoni, 39 i passi

carrabili occupati abusivamente.

Sotto il profilo della sicurezza stradale, 48 sono stati gli accertamenti per omessa

revisione dei veicoli, 18 i veicoli sprovvisti di assicurazione, 79 gli accertamenti di

conducenti che non sono stati in grado di arrestare tempestivamente il veicolo

causando incidenti, 37 le mancate precedenze all’intersezione, 21 i veicoli

accertati in doppia fila, 13 i controlli sui veicoli abbandonati, 5 i conducenti

sanzionati per uso di apparecchio radiotelefonico durante la guida, 3 per mancato

utilizzo delle cinture di sicurezza, 144 le violazioni per il mancato rispetto della

distanza alle intersezioni, 30 i posti di controllo da cui sono scaturiti diverse

violazioni al codice della strada.

Le violazioni per accesso abusivo in ZTL si sono attestate a 949, mentre 2.696 le

violazioni per divieto di sosta.

In linea con l'obiettivo di promuovere la cultura della legalità e del rispetto delle

regole, il Comando di Polizia Locale ha collaborato con l'Istituto Comprensivo

Statale "TE5" della Cona, offrendo percorsi educativi adatti all'età degli studenti.

Le attività hanno spaziato dall'educazione stradale alla prevenzione del bullismo e

del cyberbullismo, fino all'educazione civica.

Innumerevoli sono state le segnalazioni degli operatori adibiti al carico/scarico

merci per sosta abusiva sugli stalli a loro riservati, costringendo il Comando ad

una programmazione straordinaria di controlli che hanno portato all’accertamento

di ben 105 violazioni al CdS.

In via ordinaria, sono stati assicurati gli interventi di emergenza, la sala operativa

ha preso in carico 3.391 segnalazioni, sono stati garantiti i rilievi dei sinistri stradali

(196) di cui 3 mortali, 90 con feriti e 103 con solo danni ai veicoli. Ai sensi dell’art.

186 del codice della strada, sono stati sanzionati n. 6 conducenti alla guida in

stato di ebbrezza, mentre 21 sono stati i sequestri per mancata copertura

assicurativa dei veicoli, 17 le persone deferite all’Autorità Giudiziaria per reati al

codice della strada.

Complessivamente il Comando di Polizia Municipale ha accertato 14.290 verbali

al codice della strada, con un accertato pari ad Euro 1.035.650,73.

Euro 11.412,35, è risultato l’incasso per sanzioni commerciali, violazioni a

regolamenti ed ordinanze sindacali.

Tale attività sanzionatoria ha comportato un modestissimo contenzioso pari a 130

ricorsi presentati in Prefettura e 10 al Giudice di Pace.

Sono state eseguite 269 rimozioni di veicoli e decurtati 386 punti dalle patenti di

guida, ex art. 126-bis del codice della strada.

Il nucleo informatori ha espletato 2.974 pratiche inerenti alle variazioni

anagrafiche e richieste di accertamenti da parte dell’Ufficio Anagrafe, del

Tribunale di Teramo, della Questura di Teramo, dell’ A.T.E.R., E.R.P., Camera di

Commercio.

Nell’ambito del settore di polizia giudiziaria, edilizia/urbanistica, sono state istruite

93 pratiche di polizia giudiziaria di cui 40 su delega della competente Procura

della Repubblica, 32 le indagini di carattere edilizio e 10 a rilevanza amministrativa

che hanno portato a deferire all’Autorità Giudiziaria 26 persone.

Unitamente al settore urbanistica dell’Ente, sono stati effettuati ispezioni nei

cantieri con l’accertamento di diversi illeciti, sia di carattere amministrativo che

penale.

Il settore commercio/annona ha garantito la spunta ed il controllo dei mercati

settimanali in località San Nicolò a Tordino, Colleatterrato e del sabato in Teramo,

oltre alle fiere organizzate durante l’anno dal settore commercio. Nel corso dei

controlli, si è proceduto a 28 accertamenti a vario titolo, oltre a garantire gli

accertamenti di sorvegliabilità delle nuove aperture dei locali di somministrazione

di alimenti e bevande, previsti dall’art. 153 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635

(Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico della Leggi di Pubblica

Sicurezza).

Nel campo sanitario, 26 sono stati gli atti relativi alla predisposizione dei TSO

(Trattamenti Sanitari Obbligatori).

In ambito ambientale, d’intesa con la TEAM, 1.016 sono state le segnalazioni di

intervento, 56 per smaltimento rifiuti, 28 per disinfestazione e derattizzazione, 29

le aree bonificate, 159 i controlli di cui al D.Lgs 152/2006, 191 i controlli sul verde

pubblico/privato, 123 i controlli sul randagismo e 264 sul corretto conferimento dei

rifiuti.

A seguito di promulgazione della legge regionale sulle imprese artigianali n. 23 del

30 ottobre 2009, sono state delegate ai comuni, nei cui territori sono state

accertate le trasgressioni, le funzioni riguardanti la determinazione,

l’accertamento, la contestazione e notificazione delle violazioni, l’applicazione e la

riscossione delle sanzioni pecuniarie, ivi compresa l’emanazione dell’ordinanza

ingiunzione.

In merito, il Comando ha contestato e notificato 4 verbali alle imprese per

inosservanza delle disposizioni contenute nella predetta legge.

Per quanto riguarda la vigilanza nei parchi fluviali, i servizi sviluppati hanno portato

all’individuazione di inconvenienti di diversa natura per i quali sono stati informati

gli uffici competenti, oltre ad aver assicurato una attenta opera di prevenzione.

Relativamente al servizio prestato in occasione di feste e manifestazioni di ogni

genere, sono stati garantiti adeguati servizi sia all’interno della città che nelle

periferie e frazioni, seguendo le nuove direttive del Ministero dell’Interno, del

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e dal Capo Dipartimento dei Vigili del

Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, che hanno imputato al Comune

la responsabilità della Safety durante le manifestazioni pubbliche.

Durante l’anno, sono stati garantiti i servizi di ordine pubblico emessi dalla locale

Questura con particolare attenzione alle partite di campionato della Teramo

Calcio.

In ultimo, ben 76 sono stare le richieste evase dal Comando di Polizia locale a

seguito di richieste pervenute dalle varie forze di polizia per accedere alle

registrazioni dell’impianto di videosorveglianza cittadina, finalizzate alla sicurezza

urbana ed alla repressione dei reati.

Tutti i risultati sono stati raggiunti a seguito di valutazione, monitoraggio ed

ottimizzazione delle risorse umane, economiche e strumentali assegnate alla

Sezione G02 della Polizia Locale di Teramo.