NASCE IL "ROE", IL REPARTO OPERATIVO ECOLOGICO DEL COMUNE, CORDONE: «CONTROLLERANNO IL GIUSTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI»

«Stiamo organizzando come ufficio ambiente del Comune un nucleo di accertatori, cosiddetti “ispettori ambientali “ coordinati e diretti dall’ispettore capo della P.olizia Locale Vincenzo Calvarese, che potranno essere impegnati nel controllo del conferimento dei rifiuti e segnalazioni di abbandono. Ho voluto fortemente tale nucleo, il cui acronimo sarà “ROE”, Reparto Operativo Ecologico,che ci permetterà di sviluppare e ottimizzare un forte monitoraggio sul territorio, in virtù del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti,ovvero la tariffa puntuale. Saranno impiegati dipendenti comunali e operatori della #TE.AM. , debitamente formati dallo stesso Calvarese. Ovviamente la collaborazione dei cittadini, torno a ribadirlo, è essenziale per la riuscita del nuovo progetto che stiamo per varare a Teramo». Lo ha dichiarato oggi l'assessore all'ambiente Graziella Cordone con un post sui canali social.



Ovviamente per chi conferisce bene e non abbandona i rifiuti non ci sarà nulla da temere ma per i soliti incivili...mbè siete avvertiti. Sanzioni pesanti sono all'orizzonte.