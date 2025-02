TRUFFE AGLI ANZIANI, FINTO CARABINIERE TENTA DI SVUOTARE IL CONTO CORRENTE AD UN TERAMANO

Le truffe ai danni degli anziani e delle fasce più vulnerabili della popolazione rappresentano un fenomeno in costante crescita, con modalità sempre più sofisticate e insidiose. I malfattori sfruttano la fiducia e il senso di urgenza delle vittime, inducendole con l’inganno a compiere azioni dannose per il loro patrimonio e la loro sicurezza.

Di recente, ha destato particolare sconcerto il caso della poetessa Gemma Bracco, vittima di una truffa a Roma, che ha evidenziato ancora una volta la necessità di una maggiore attenzione e prevenzione nei confronti di questi odiosi reati. La poetessa è stata contattata telefonicamente da falsi operatori bancari che, con abili stratagemmi, l’hanno convinta a trasferire una somma considerevole di denaro su un conto fittizio, facendole credere di dover proteggere i suoi risparmi da un attacco informatico. L’episodio ha avuto un forte impatto emotivo sulla vittima, sottolineando come questi criminali facciano leva sulla paura e sull’urgenza per raggirare le persone.

Un modus operandi simile è stato riscontrato anche nel caso avvenuto a Castellalto, in provincia di Teramo, dove un operaio 58enne ha ricevuto una telefonata da un sedicente Maresciallo dei Carabinieri, con l’ingannevole pretesto che il suo conto corrente fosse stato violato. Anche in questo caso, il truffatore ha sfruttato la paura della vittima per indurla a effettuare un bonifico di oltre 28mila Euro. Tuttavia, grazie alla tempestiva segnalazione e all’intervento immediato dell’Arma dei Carabinieri, è stato possibile bloccare il conto destinatario del bonifico e impedire che i fondi venissero prelevati dai malintenzionati.

L’Arma dei Carabinieri, da sempre in prima linea nella prevenzione e nel contrasto di tali reati, continua a svolgere un’intensa attività di sensibilizzazione e intervento tempestivo per proteggere i cittadini da questi raggiri. Grazie alla costante vigilanza e alla collaborazione attiva della comunità, si ribadisce l’importanza di diffondere maggiore consapevolezza tra la popolazione e di segnalare tempestivamente alle Forze dell’Ordine ogni situazione sospetta.

L’episodio dimostra ancora una volta l’importanza della tempestiva segnalazione alle Forze dell’Ordine in caso di sospetti o tentativi di truffa. L’Arma dei Carabinieri rinnova l’appello ai cittadini affinché mantengano alta l’attenzione e, in caso di dubbi, contattino immediatamente il 112 per verificare la veridicità di richieste anomale o sospette. Inoltre, è fondamentale proseguire l’attività disensibilizzazione, da parte di tutti gli attori sociali, attraverso incontri informativi e campagne di prevenzione, al fine di ridurre il rischio di nuovi episodi.