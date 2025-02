TRENTADUENNE TROVATO MORTO IN UN LAGO DI SANGUE CON UN COLTELLO NELL’ADDOME

L’hanno trovato morto, in casa, in una pozza di sangue. Aveva 32 anni Gabriele Giancaterino e viveva nel centro storico di Pianella (Pescara), in una vecchia abitazione che stava ristrutturando da solo. Aveva un coltello nell’addome, quello del colpo che l’ha ucciso. Un solo colpo, letale. A trovare il suo corpo sono stati la madre e il fratello, che erano andatj a trovarlo. Secondo il medico legale Cristian D’Ovidio, la ferita sarebbe compatibile con un colpo autoinferto, anche se solo l’autopsia potrà chiarirlo. La possibilità, però, che si sia trattato di un suicidio, è quella che in questo momento gli inquirenti considerano l’ipotesi più probabile. In casa, infatti, nulla lascerebbe ipotizzare una colluttazione o la presenza di una seconda persona. Il trentaduenne, dunque, potrebbe essersi suicidato.