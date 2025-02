ANZIANO INVESTITO, SI CERCA IL PIRATA DELLA STRADA

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera in Contrada Foggetta a Pineto, lasciando un uomo di 70 anni in condizioni critiche. Il conducente responsabile dell'incidente non si è fermato a prestare soccorso ed è attualmente ricercato dalle forze dell'ordine. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trasportato l'anziano ferito in codice rosso all'ospedale più vicino. Le sue condizioni sono giudicate molto serie e i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo. I carabinieri e la Polizia di Pineto sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e individuare il responsabile. Secondo le prime testimonianze, si tratterebbe di un'auto che, dopo aver investito l'uomo, ha proseguito la sua corsa senza fermarsi. Le forze dell'ordine stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo le dichiarazioni di eventuali testimoni.