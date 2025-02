VIDEO-FOTO/ SUI MODULI PER IL CONVITTO DELFICO MOMENTI DI TENSIONE, IN COMMISSIONE, TRA LA PAPA E MALAVOLTA: LA PRIMA SI E' ASTENUTA INSIEME AI CONSIGLIERI DI OVIDIO E LANCIONE

Momenti di tensione, stamattina, in commissione al Parco della Scienza tra la consigliera Valentina Papa e Luca Malavolta che appartengono alla lista del Sindaco: Insieme Possiamo quando la Papa a nome del suo gruppo si è astenuta dal voltare il provvedimento che andrà in consiglio comunale il prossimo 3 marzo (ore 9,30). Improvvisamente si è materializzato in aula Malavolta che ha preteso dal segretario che fosse scritto a verbale che il suo voto era un voto positivo, a favore dei Musp e non di astensione come aveva annunciato la Papa che a quanto pare non vede di buon occhio tale punto, punto fortemente criticato dalla minoranza e che vedrà un duro scontro in aula, il 3 marzo prossimo. Anche Andrea Core ha fortemente criticato l'atteggiamento del gruppo consiliare del Sindaco.