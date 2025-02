SPORCIZIA, LAVORATORI IRREGOLARI E ALIMENTI NON CONTROLLATI, CHIUSO PER LA SECONDA VOLTA UN MINIMARKET CON MACELLERIA. MULTA DA 24MILA EURO

Ad Alba Adriatica i Carabinieri del NAS di Pescara e del NIL di Teramo hanno ispezionato un Mini Market con macelleria. A seguito del controllo i militari, insieme ai tecnici della ASL, hanno riscontrato varie violazioni sia in ambito igienico sanitario che di rispetto delle leggi sul lavoro nonché per le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare è emerso che:

- nei locali c’erano inadeguatezze di tipo strutturale e carenze igienico sanitarie;

- mancava il manuale di autocontrollo per gli alimenti;

- mancava il documento di valutazione dei rischi per i lavoratori;

- c’erano delle carenze negli apparati di primo soccorso e assistenza medica di emergenza. A seguito delle violazioni accertate l’attività è stata sospesa, inoltre sono state elevate sanzioni complessive per oltre 24.000 euro. L’attività controllata non è nuova a questo tipo di violazioni infatti circa 2 anni fa era stata sospesa per le stesse violazioni.