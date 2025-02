TORTORETO PREPARA L'ESTATE 2025 E PUNTA A SUPERARE I 580MILA PERNOTTAMENTI DEL 2024

Nel Comune di Tortoreto fervono i preparativi per la stagione estiva 2025 che, sulla scia delle precedenti, si annuncia ricca di servizi e di intrattenimento - a comunicarlo è l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Domenico Piccioni. L’obiettivo dell’Assessorato al Turismo è quello di confermare e potenziare i flussi di visitatori che, anche nel 2024, grazie ad oltre 580.000 pernottamenti registrati, hanno ribadito Tortoreto come primo Comune della Provincia di Teramo per numero di presenze. A tal fine, a seguito di una proficua riunione del Comitato Turistico Permanente, l’esecutivo, nella scorsa seduta di Giunta, ha deliberato l'attività promozionale sul web per il 2025. È stato stanziato un investimento di 50.000€, per pubblicizzare la località sui social Meta e su Google ADS, in continuità con le campagne degli anni precedenti che, nel 2024, hanno generato 1.460.993 visualizzazioni e 274.081 interazioni. Ulteriori iniziative saranno avviate nei prossimi giorni: il servizio di accoglienza sarà potenziato con un incremento delle date di apertura dell’ufficio IAT che renderà ancor più efficiente la nuova sede sul Lungomare Sirena, molto apprezzata dagli utenti. Oltre il periodo dal 1 Giugno al 15 Settembre, sarà previsto il servizio nelle date 20-21 Aprile, 25-26 Aprile e 1 Maggio. Altra interessante novità sarà la guida turistica interattiva per bambini. L’Assessorato al Turismo metterà a disposizione dei turisti più piccini un libretto smart che, con l’ausilio delle nuove tecnologie, favorirà la scoperta delle bellezze paesaggistiche ed architettoniche di Tortoreto. Un progetto innovativo che ribadirà la vocazione al turismo familiare e che è stato apprezzato anche dalla Fondazione Tercas, al punto da essere ritenuto meritevole di un contributo nel bando 2024. Verranno altresì alla rinnovati riconoscimenti e vessilli, quale la Bandiera Lilla, ed il servizio di navetta gratuita ViviTortoreto, apprezzatissima da turisti e visitatori, come confermato dagli stessi operatori del Comitato. Parallelamente, l’Assessorato è nel pieno dell’attività di predisposizione del calendario eventi, da sempre una delle punte di diamante dell’offerta Tortoretana.

Con il costante supporto degli uffici comunali, siamo al lavoro per rendere Tortoreto sempre più accogliente ed attrattiva, affinchè i nostri operatori si trovino nelle migliori condizioni per esercitare la loro preziosa professionalità - conclude l’Assessore al Turismo ed alla Promozione del Territorio Giorgio Ripani - Potenzieremo le strategie premianti degli scorsi anni, adattandole al mutamento del mercato ed affiancandole a quelle della Riviera del Gigante.

Oltre alle attività interne, infatti, il Comune di Tortoreto è parte attiva e propositiva all’interno della cabina di regia degli Assessori al Turismo dell’ATS che, nelle prossime settimane, svilupperà nuovi interventi di promozione della Riviera.