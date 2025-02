SORPRESA / E' ALESSANDRO D'AVENIA L'AUTORE DEGLI INCIPIT DEI FILOCALAMI PER I RAGAZZI DELLA ZIPPILLI

Era nato come riuscito esperimento di creatività scolastica, il progetto de “I racconti dei Filocalami”, inventato dalla professoressa Valentina Savini per i ragazzi della Zippilli. Il meccanismo era semplice, ma allo stesso tempo straordinario: invitare i ragazzi a scrivere racconti su incipit elaborati da professionisti della scrittura. Un’idea vincente, che i ragazzi hanno sposato e che, per uno di quei meravigliosi intrecci che a volte regala il destino, quest’anno ha trovato sulla sua strada uno scrittore di rilevanza nazionale: Alessandro D’Avenia. Autore di successi come “Bianca come il latte, rossa come il sangue”, (oltre un milione di copie e tradotto in 22 lingue), “Cose che nessuno sa”, (tradotto in 10 lingue), D'Avenia ha anche scritto per alcuni quotidiani italiani, tra cui Avvenire, Corriere della Sera e La Stampa. E’ lui l’autore dei due incipit che i ragazzi di seconda e terza dovranno raccogliere, come una staffetta, per scrivere le loro storie. Un’adesione, quella di Alessandro D’Avenia, che trasporta l’iniziativa della scuola media Zippilli in una dimensione culturale di livello molto più alto e che la rende, nei fatti, un vero e proprio evento, in una città sempre più distratta… al punto di aver “dimenticato”, negli ultimi due anni, di organizzare il Premio Teramo. Buona scrittura Filocalami!