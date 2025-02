MUORE DILANIATO DALL'ELICA DEL SUO AEREO BIPOSTO



L’aveva fatta mille e mille volte, quella manutenzione al motore del suo piccolo ultraleggero, sempre senza avere alcun problema. Stavolta, però, qualcosa è andato storto e l’elica posteriore si è mossa, con uno scatto immediato e potentissimo, che l’ha colpito alla testa. Le condizioni di Giorgio Soccio, 70 anni, di Penne, sono apparse subito gravissime. Nell’aeroclub di Elice gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che stabilizzare l’uomo, che aveva profondissime ferite, col volto dilaniato, e che è stato poi trasferito in codice rosso all’ospedale di Pescara, dove è stato sottoposto a tutte le possibili cure ma era in condizioni disperate. E’ morto senza mai riprendere conoscenza. Molto conosciuto nella zona, per aver gestito un’importante rivendita di pneumatici, Giorgio Soccio era appassionatissimo di volo e frequentava da anni l’aeroclub di Elice.