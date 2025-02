LIVING GRAN SASSO / MARCO TIBERII: «UN'ESPERIENZA FONDAMENTALE»»



Il progetto “Living Gran Sasso” è un’importantissima iniziativa, che ha favorito la nascita di una rete di Comuni, tutti rientranti nell’area colpita dal terremoto e che stanno rinascendo anche strutturando iniziative di turismo sostenibile. Per saperne di più, Certastampa chiederà ai sindaci dei Comuni partecipanti quale sia il loro giudizio. Il primo cittadino intervistato oggi è Marco Tiberii Sindaco di Cortino.⁠



1.⁠Buongiorno Sindaco, il suo comune partecipa al progetto “Living Gran Sasso”, quanto un’esperienza come questa è importante per le realtà locali

«Esperienza fondamentale per tutte le comunità piccole come Cortino che pagano dazio in termini di servizi sul territorio. Attraverso le proposte progettuali cerchiamo di attuare interventi che possano portare benefici socio-economici a tutto il comprensorio».

2.⁠ ⁠Quali iniziative avete avviato nell’ambito del progetto?

«⁠Il comune di Cortino ha rigenerato un area pic nic lungo il fiume Torino a ridosso delle cascate della frazione di Casanova».

3.⁠ ⁠Che realtà è oggi quella del suo Comune?

«Una realtà che cerca di superare le difficoltà che hanno un po' tutti i territori dell entroterra......rete viaria provinciale scadente.....inadeguati investimenti delle grosse compagnie quali Enel e Telecomunicazioni......defiscalizzazione per le imprese locali...»