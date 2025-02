A TORTORETO SI CONTINUA NELL’ATTIVAZIONE DELLE PROGETTUALITA’ PIANO DEL TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

In queste settimane sono sono stati approvati dalla giunta comunale ulteriori interventi programmati nel piano triennale dei lavori pubblici, Precisamente è stato aggiornato ed approvato il progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria di alcuni tratti stradali, quali Via Aldo Moro ovest, Via Muracche I (primo tratto) , Via Roma, Via Tevere, Via Arno e Via Galileo Galilei. L’ufficio competente avvierà nei prossimi giorni la procedura di affidamento per l’esecuzione dell’intervento. I lavori riguardano il ripristino del manto stradale dissestato per ammaloramento e tagli stradali. Sono previsti, dove ritenuto necessario, opere di sistemazione delle zanelle, di regimazione delle acque meteoriche, nonché di pulizia delle tubazioni e delle caditoie esistenti per un importo totale di euro 300.000 mentre si pianifica un importo di euro 700.000 nell’annualità successiva. Nella stessa convocazione, è stato sottoposto all’approvazione della giunta l’intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto centrale di Via Valle Santa Maria.

A seguito delle ultime piogge, si è verificato uno smottamento del versante a valle della strada, per cui si è interdetta la circolazione sul tratto stradale e si è effettuato un immediato sopralluogo. Al fine di evitare evoluzioni negative si è ritenuto opportuno di procedere con evidenza di urgenza, disponendo per la redazione dell’intervento e identificando l’operatore per l’esecuzione dello stesso. Contestualmente si è inoltrata istanza per il finanziamento sulla base della legge regionale n. 37/2020 per un importo complessivo di euro 100.000.

Si sono avviati anche le procedure per interventi più complessi quali il restauro e il risanamento conservativo del Palazzo Comunale presso il centro storico. Il primo step, sottoposto all’approvazione della giunta comunale, è stato il documento di indirizzo alla progettazione. Il Palazzo che appartenne alla famiglia De Fabritiis, adibito anche a luogo di “concentramento per internati ebrei tedeschi”, dopo la guerra divenne sede della locale stazione dei Carabinieri e dal 1979 sede del comune di Tortoreto. Oggi necessita di un intervento strutturale a causa della vetusta’, della marcescenza delle travi principali in legno massiccio e dell’assenza di impermeabilizzazione del tetto per un importo stimato di euro 600.00.

Si procede con costanza e impegno il lavoro di programmazione e realizzazione affinché i progetti pianificati dall’amministrazione abbiano il loro compimento per i giusti benefici di tutta la comunità e dei gentili ospiti, aggiunge l’Assessore Arianna Del Sordo (foto), delegato ai Lavori Pubblici.