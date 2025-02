SCIALPINISTA ALTOATESINA CADE SUL GRAN SASSO

È caduta mentre faceva scialpinismo nel Canale Bissolati, sul versante sud del Corno Grande del Gran Sasso. È una donna altoatesina di 58 anni, venuta in Abruzzo proprio per sciare sulle nevi del Gigante che dorme. Mentre era impegnata nella discesa con gli sci, è caduta lungo il canale, riportando un trauma ad una gamba. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118 di stanza a L’Aquila, che ha sbarcato con il verricello il Tecnico del Soccorso Alpino e il medico anestesista rianimatore. Dopo aver immobilizzato l’arto infortunato, l’equipe ha predisposto il recupero della scialpinista, che è stata verricellata a bordo dell’elicottero insieme ai soccorritori e trasportata in ospedale.