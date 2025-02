VENGONO DA ROMA PER RUBARE LE BORSE DEI CLIENTI IN UN BAR

A Giulianova i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato due persone per furto. I due, una coppia di stranieri provenienti da Roma, mentre si trovavano in un bar della città si erano impossessati di due borse che alcuni clienti avevano lasciato momentaneamente incustodite sul tavolo ove stavano consumando la colazione. Le borse contenevano oltre ai documenti, carte di credito e bancomat la somma di euro 600 in contanti.