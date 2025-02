"MILLE VOLTI MILLI" PER IL BICENTENARIO DI GIANNINA SI GEMELLANO IL LICEO TERAMANO DEDICATO ALLA POETESSA E IL "VITTORIA COLONNA" DI ROMA



E' un'interpretazione insolita, quasi pop che vira fino al rap più contemporaneo, quella che l'Associazione Tetraktis Aps vuole rendere di Giannina Milli nelle celebrazioni per il bicentenario della nascita della poetessa teramana. Un ciclo di eventi, che si svilupperanno fino ad ottobre 2025, fatto di appuntamenti istituzionali, culturali e di intrattenimento, che vogliono rendere omaggio e onore alla visione poetica innovativa della Milli, nel suo ruolo di donna dell'800, nelle sue capacità e qualità di declamazione in pubblico a improvvisazione, che trova ancora spazio e collocazione nelle interpretazioni più moderne. E’ di questa interpretazione di Giannina Milli, dei suoi molti aspetti da cui il ciclo prende il titolo di “Mille Volti Milli”, che spazia il ricordo che Tetraktis Aps restituisce alla città di Teramo, che le diede i natali nel 1825, attraverso seminari di studi, performance, allestimenti e “poetry slam” tutti da scoprire. Il ciclo di eventi prenderà il via MARTEDÌ 25 FEBBRAIO, ALLE ORE 10 presso la corte interna della Biblioteca “Delfico” di Teramo, con il gemellaggio tra il Liceo Statale “Giannina Milli” di Teramo, che della poetessa porta il nome e il Liceo Statale “Vittorio Colonna” di Roma di cui la Milli fu prima preside, nel 1872. Nel corso dell'evento le due Dirigenti scolastiche, rispettivamente Manuela Divisi e Maria Ida Rossi, sottoscriveranno un Patto di amicizia tra i due istituti che prevede una serie di iniziative comuni. Dopo il gemellaggio, la delegazione romana sarà accolta per una breve cerimonia nel Liceo “Milli”. Il progetto del Bicentenario della nascita di Giannina Milli è promosso e organizzato dall'Associazione Tetraktis Aps, con il contributo di Regione Abruzzo e BIM, il patrocinio di Città di Teramo, Provincia di Teramo, Commissione Pari Opportunità Regione Abruzzo e L.I.P.S. In attesa di patrocinio dell'Università degli Studi di Teramo, Fondazione Tercas. In collaborazione con: Liceo Statale Giannina Milli, Liceo Statale Vittoria Colonna, Lectus.