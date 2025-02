IL CONSOLE COCCIOLITO PREMIA GLI ATLETI LITUANI DEL BASKET ROSETANO

Le squadre al gran completo della Pallacanestro Roseto, saldamente al comando del campionato di Serie B Nazionale, e delle Panthers Roseto, al secondo posto nel campionato di Serie A2 Femminile, hanno partecipato all’incontro tenutosi questa mattina, sabato 22 febbraio alle 11, al PalaMaggetti.

L’occasione è stata data dalla consegna di una targa da parte del console onorario della Repubblica di Lituania in Abruzzo, Maurizio Cocciolito, alle atlete delle PanthersJustinaKraujūnaité e LivijaSakevičiūte, e a Lukas Aukštikalnis della Pallacanestro Roseto.

Anche l’ambasciatrice della Repubblica di Lituania in Italia, Dalia Kreivienė ha voluto premiare i propri connazionali con una lettera consegnata agli atleti dal console.

All’incontro di questa mattina, ideato e organizzato dal giornalista e scrittore Luca Maggitti, erano presenti l’onorevole Giulio Sottanelli; il sindaco della città di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes; il presidente della FIP Abruzzo, Federazione italiana basket, Francesco Di Girolamo;gli sponsor e gli allenatori delle due squadre, rispettivamente Fabio Broccodella LiofilchemeFranco Gramenzi per la Pallacanestro Roseto ed Erika Rastellidella Aran cucine e Simone Righi per le Panthers Roseto. Gradito ospite anche il campione di basket Iwan Bisson, “Italia Basket Hall of Fame” da anni cittadino rosetano.

“Questo incontro”, ha detto il console onorario Cocciolito, “è particolarmente significativo in quanto siamo a celebrare questo legame fondamentale tra la Lituania e Roseto degli Abruzzi.Conosciamo bene l’importanza della pallacanestro per Roseto, ma sappiamo anche e soprattutto quello che rappresentail basket per la Lituania, dove ci sono e ci sono stati atleti e allenatori che hanno fatto la storia della palla a spicchi a livello internazionale. Una manifestazione che lancia un messaggio forte anche in vista di una più stretta collaborazione tra Abruzzo e Lituania. Ci sono già dei rapporti a livello commerciale e a livello scientifico. Vediamo di rafforzare i rapporti a livello turistico, sportivo e culturale anche grazie al volo Ryanair Pescara - Kaunas che partirà dal prossimo mese di giugno dall’aeroporto d’Abruzzo”.