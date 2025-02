MUORE QUINDICI GIORNI DOPO LA MOGLIE

Una storia d’amore e di dolore. Una storia di amore grande e di dolore grande. Moglie e marito morti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altra. Era ricoverato all’ospedale civile di Avezzano, il 77enne Romolo Sabatini, ma da due giorni non riceveva la visita della moglie Cristina Ongoso Eyanga, 62enne originaria del Congo, così, preoccupato, aveva chiesto alle forze dell’ordine di sincerarsi delle condizioni della donna, ma una volta entrati in casa, i Vigili del Fuoco non avevano potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della donna. Morta per cause naturali. Un dolore immenso, per Romolo Sabatini, che ne ha minato ancor più la salute, tanto che, a quindici giorni dalla moglie, si è spento anche lui. Vivevano a Civitella Roveto, la loro scomparsa ha destato grande commozione in paese.