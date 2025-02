SI AGGRAVANO LE CONDIZIONI DELL'ANZIANO INVESTITO DA UN PIRATA DELLA STRADA

Si aggravano le condizioni del 70enne pensionato ucraino che giovedì sera è stato investito sulle strisce pedonali dalla macchina condotta da un automobilista che non si è fermato a soccorrerlo. L'uomo, che nel violento impatto ha riportato un trauma cranico e fratture varie, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Teramo. L'automobilista pirata potrebbe avere le ore contate grazie alle indagini portate avanti dai carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi.I carabinieri hanno acquisito le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza della zona la cui visione potrebbe notevolmente contribuire all'identificazione dell'automobilista scappato.