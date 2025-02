DONNA TRAVOLTA DA UNA VALANGA

L’elisoccorso del 118 di stanza a L’Aquila è intervenuto nel primo pomeriggio di oggi per soccorrere una persona travolta da una valanga sul Monte Camicia. L’équipe medica, il tecnico di elisoccorso e l’unità cinofila del Soccorso Alpino e Speleologico sono stati sbarcati sul posto per prestare le prime cure alla donna coinvolta. L’Elisoccorso ha in un primo momento trasportato la donna in ospedale, mentre i soccorritori completavano la bonifica dell’area. Non risultano altri coinvolti.