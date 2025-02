IDENTIFICATA L’AUTO CHE HA INVESTITO E RIDOTTO IN FIN DI VITA IL PENSIONATO

A Pineto i Carabinieri hanno individuato una autovettura che potrebbe aver investito giovedì lungo la SS 16, un 70enne che da allora è ricoverato in ospedale in condizioni gravissime. L’auto, che presenta alcuni segni compatibili con l’investimento è stata posta sotto sequestro. Sono in corso indagini tendenti a collegare senza ombra di dubbio l’auto all’investimento, nonché appurare chi era alla guida. All’autovettura si è arrivati tramite le ricostruzioni con le immagini di telecamere pubbliche e private, nonché acquisizione di testimonianze da parte di alcune persone presenti nella zona al momento dell’investimento.