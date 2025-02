POSITIVO ALL’ALCOLTEST: “LA PATENTE NON CE L’HO, ME L’HANNO RITIRATA IERI SERA PERCHÉ GUIDAVO UBRIACO”

L’hanno fermato per un controllo i Carabinieri di Senigallia, gli hanno chiesto di sottoporsi all’alcoltest e, una volta accertato un tasso di tre volte superiore al consentito, hanno deciso di procedere al ritiro della patente. È stato in quel momento che un 35enne pescarese si è regalato uno spazio tutto suo in cronaca: “La patente non ce l’ho più - ha detto - me l’hanno ritirata ieri sera a Pescara, perché guidavo ubriaco”. Una storia che sembra quasi comica, ma che per il pescarese significa una denuncia in stato di libertà per guida sotto l’effetto di alcol, nonché per guida con patente ritirata. Rischia fino a ottomila euro di multa e la revoca della patente.