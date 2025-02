OTTO INTOSSICATI DAL SUSHI, CHIUSO IL RISTORANTE

A beneficio dei leoni della tastiera, che non mancheranno di commentare pretendendo il nome del ristorante, diremo subito che quel nome in questo articolo non c’è. I Carabinieri, infatti, non l’hanno divulgato, e non per nascondere le informazioni, ma perché fino all’accertamento delle reali cause del problema, non si vuole pregiudicare l’attività di un ristorante, che potrebbe anche non avere alcuna colpa. Ed ora, i fatti: nella notte tra sabato e domenica, otto persone hanno accusato malori e avuto attacchi di vomito e diarrea, in due casi hanno addirittura dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso. A legare tra loro le otto persone, solo il fatto che tutte erano state a cena nello stesso locale, un noto ristorante di sushi del centro di Pescara. Il sospetto è quello di una tossinfezione alimentare, sulla quale ieri mattina è stata aperta un’inchiesta con un sopralluogo dei Nas. Nel frattempo, l’attività del ristorante giapponese è stata sospesa per ordine dell’autorità.