VIDEO/ LA DIRETTRICE DEL CARCERE DI CASTROGNO: «C'E' TROPPO ALLARMISMO, IL NOSTRO PENITENZIARIO E' IN LINEA CON LE ALTRE CARCERI ITALIANE»

Consiglio comunale di Teramo dedicato alle criticità del Carcere teramano. Sindacati, politici e rappresentanti istituzionali hanno preso parte alla seduta straordinaria voluta dal consigliere Andrea Core. Non la pensa come i sindacati e la politica locale la direttrice della Casa circondariale Lucia Avantaggiato: “La situazione teramana è allineata su tutto il sistema italiano – ha detto – è una situazione complessa, da gestire, ma non è una situazione critica da generare tanto allarmismo". Il penitenziario teramano non potrà mai andare oltre la capienza prevista di circa 470 tra detenuti e detenute. Dello stesso avviso la La garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Monia Scalera.

Non sono dello stesso avviso i sindacati che tramite Giuseppe Pallini torna a chiedere più personale, da subito, perchè non si può più andare avanti cosi'.