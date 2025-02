IZS, NICOLA D'ALTERIO CONFERMATO DIRETTORE GENERALE DALLE REGIONI ABRUZZO E MOLISE

La seconda delibera approvata oggi dalla Giunta regionale è la conferma di Nicola D'Alterio a direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise. "C'è stata piena condivisione con il mio collega presidente della Regione Molise - ha detto Marsilio - per rinnovare a D'Alterio la direzione di un istituto diventato punto di riferimento nazionale e internazionale nel campo della sanità non solo animale: una delle caratteristiche dell'attività dell'Istituto è stata la vocazione della 'salute unica', il progetto One Health, benessere inteso in maniera globale. Non possiamo fare altro che ringraziare D'Alterio per la sua disponibilità a continuare a guidare l'Istituto Zooprofiattico".